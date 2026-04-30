Eltel AB Aktie
WKN DE: A14NAK / ISIN: SE0006509949
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30.04.2026 07:01:06
Ausblick: Eltel AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Eltel AB lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Eltel AB die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,012 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,220 SEK je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 176,1 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,91 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,061 EUR, gegenüber 0,000 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 842,2 Millionen EUR im Vergleich zu 9,05 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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