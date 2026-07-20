Eltel AB Aktie
WKN DE: A14NAK / ISIN: SE0006509949
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: Eltel AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Eltel AB öffnet am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten schätzen, dass Eltel AB für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,004 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 211,5 Millionen EUR, was einem Umsatz von 2,20 Milliarden SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,069 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 867,9 Millionen EUR, gegenüber 9,05 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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