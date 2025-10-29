Ausblick: Eltel AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Eltel AB wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,039 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Eltel AB einen Verlust von -0,110 SEK je Aktie eingefahren.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 220,6 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,41 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,022 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,400 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 828,2 Millionen EUR, gegenüber 9,48 Milliarden SEK im Vorjahr.

