Eltel AB Aktie
WKN DE: A14NAK / ISIN: SE0006509949
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: Eltel AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Eltel AB wird am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,026 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 SEK je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 228,1 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,60 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,008 EUR im Vergleich zu -2,400 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 807,0 Millionen EUR, gegenüber 9,48 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
