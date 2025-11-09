ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Emami Aktie

WKN DE: A1C2JX / ISIN: INE548C01032

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Emami gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Emami wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,89 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,87 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Minus von 7,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,21 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,91 Milliarden INR umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,50 INR, wohingegen im Vorjahr noch 18,48 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,16 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 38,09 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

