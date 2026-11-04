Ausblick: Emami gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Emami präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,26 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Emami noch ein Gewinn pro Aktie von 3,40 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 18 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 22,85 Prozent auf 9,81 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,08 INR je Aktie, gegenüber 17,76 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 43,18 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 37,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net