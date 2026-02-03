Ausblick: Emami informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Emami äußert sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,43 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Emami 6,39 INR je Aktie erwirtschaftet.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent auf 11,50 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 27 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 19,58 INR je Aktie, gegenüber 18,48 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 27 Analysten durchschnittlich bei 39,19 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 38,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

