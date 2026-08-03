Emami Aktie

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WKN DE: A1C2JX / ISIN: INE548C01032

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Emami präsentiert Quartalsergebnisse

Emami präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,03 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,76 INR erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Emami nach den Prognosen von 17 Analysten 10,18 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,04 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,03 INR im Vergleich zu 17,76 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 41,79 Milliarden INR, gegenüber 37,80 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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