Ausblick: Embassy Office Parks REIT Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Embassy Office Parks REIT Registered stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Embassy Office Parks REIT Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,00 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,64 INR je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 12,69 Milliarden INR – ein Plus von 17,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Embassy Office Parks REIT Registered 10,81 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,62 INR, gegenüber 3,57 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 52,58 Milliarden INR im Vergleich zu 46,74 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at