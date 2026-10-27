Embassy Office Parks REIT Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PJBR / ISIN: INE041025011
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Embassy Office Parks REIT Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Embassy Office Parks REIT Registered lädt am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 2,80 INR gegenüber 2,45 INR im Vorjahresquartal.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,56 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Embassy Office Parks REIT Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,79 Milliarden INR aus.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,25 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,57 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 52,50 Milliarden INR, gegenüber 46,74 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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