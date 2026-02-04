Ausblick: Embecta öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Embecta äußert sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,671 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 261,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Embecta für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 258,1 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,08 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,08 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at