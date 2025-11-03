Ausblick: Embellence Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Embellence Group Registered wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,800 SEK gegenüber 0,710 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 5,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 179,0 Millionen SEK gegenüber 170,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 3,19 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,50 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 775,0 Millionen SEK, gegenüber 777,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at