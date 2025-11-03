Embellence Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QRVJ / ISIN: SE0013888831
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Embellence Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Embellence Group Registered wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,800 SEK gegenüber 0,710 SEK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 5,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 179,0 Millionen SEK gegenüber 170,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 3,19 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,50 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 775,0 Millionen SEK, gegenüber 777,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Embellence Group AB Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Embellence Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Embellence Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Ausblick: Embellence Group Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.07.25
|Erste Schätzungen: Embellence Group Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Embellence Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)