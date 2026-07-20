Ausblick: Embellence Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Embellence Group Registered lädt am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,600 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,650 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Embellence Group Registered nach der Prognose von 1 Analyst 191,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,0 Millionen SEK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 2,87 SEK im Vergleich zu 2,93 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 784,0 Millionen SEK, gegenüber 764,5 Millionen SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at