Embellence Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QRVJ / ISIN: SE0013888831

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Embellence Group Registered legt Quartalsergebnis vor

Embellence Group Registered stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Embellence Group Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,700 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 1,49 Prozent auf 199,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 202,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,98 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 2,93 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 781,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 764,5 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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