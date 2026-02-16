Ausblick: Embellence Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Embellence Group Registered wird am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,690 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Embellence Group Registered noch 0,520 SEK je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Embellence Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 197,6 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 2,18 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,88 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,50 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 766,6 Millionen SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 777,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at