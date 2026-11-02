Ausblick: Embellence Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Embellence Group Registered äußert sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,600 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Embellence Group Registered noch 0,550 SEK je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 178,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 174,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,87 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,93 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 774,0 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 764,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net