Embracer Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A40WJC / ISIN: SE0023615885
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Embracer Group Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Embracer Group Registered B wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,00 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Embracer Group Registered B 4,42 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Embracer Group Registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,27 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 28,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,36 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 SEK, während im vorherigen Jahr noch 28,95 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,45 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 22,37 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Embracer Group AB Registered Shs -B-
|
11.02.26
|Ausblick: Embracer Group Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Embracer Group Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Embracer Group Registered B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Embracer Group Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Embracer Group Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)