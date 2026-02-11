Embracer Group AB Registered b Aktie

Embracer Group AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40WJC / ISIN: SE0023615885

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Embracer Group Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Embracer Group Registered B wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,00 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Embracer Group Registered B 4,42 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Embracer Group Registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,27 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 28,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,36 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 SEK, während im vorherigen Jahr noch 28,95 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,45 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 22,37 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Embracer Group AB Registered Shs -B-

mehr Nachrichten