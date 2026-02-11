Ausblick: Embracer Group Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Embracer Group Registered B wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,00 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Embracer Group Registered B 4,42 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Embracer Group Registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,27 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 28,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,36 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 SEK, während im vorherigen Jahr noch 28,95 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,45 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 22,37 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at