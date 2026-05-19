Embracer Group AB Registered b Aktie

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WKN DE: A40WJC / ISIN: SE0023615885

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19.05.2026 07:01:06

Ausblick: Embracer Group Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Embracer Group Registered B äußert sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,961 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Embracer Group Registered B 33,52 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 29,31 Prozent auf 3,81 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Embracer Group Registered B noch 5,39 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 28,95 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 15,89 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 22,37 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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