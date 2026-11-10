Embracer Group AB Registered b Aktie

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WKN DE: A40WJC / ISIN: SE0023615885

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Embracer Group Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Embracer Group Registered B präsentiert in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,816 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Embracer Group Registered B noch ein Verlust pro Aktie von -0,090 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,61 Milliarden SEK – ein Minus von 6,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Embracer Group Registered B 3,85 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,86 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -27,710 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 17,37 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 15,91 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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