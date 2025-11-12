Ausblick: Embracer Group Registered B präsentiert Quartalsergebnisse

Embracer Group Registered B wird am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,176 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,740 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 56,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,55 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Embracer Group Registered B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,70 Milliarden SEK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,17 SEK im Vergleich zu 28,95 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 17,19 Milliarden SEK, gegenüber 22,37 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

