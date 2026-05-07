Ausblick: Embraer legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Embraer veröffentlicht am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,246 USD je Aktie gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,41 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 28,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Embraer einen Umsatz von 1,10 Milliarden USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,86 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,91 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 8,46 Milliarden USD, gegenüber 7,50 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at