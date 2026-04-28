Ausblick: EMCOR Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

EMCOR Group lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte EMCOR Group 5,26 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,20 Milliarden USD gegenüber 3,87 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 28,25 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 28,19 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,14 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 16,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at