Ausblick: EMCOR Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

EMCOR Group stellt am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 6,68 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei EMCOR Group noch ein Gewinn pro Aktie von 6,32 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 13,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 25,33 USD, gegenüber 21,52 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 16,76 Milliarden USD im Vergleich zu 14,57 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at