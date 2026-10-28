EMCOR Group Aktie
WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: EMCOR Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
EMCOR Group wird am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 8,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei EMCOR Group noch ein Gewinn pro Aktie von 6,57 USD in den Büchern gestanden.
10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,19 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 20,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 32,99 USD im Vergleich zu 28,19 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 20,34 Milliarden USD, gegenüber 16,99 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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