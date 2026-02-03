Emcure Pharmaceuticals Aktie

Emcure Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40J6E / ISIN: INE168P01015

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Emcure Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Emcure Pharmaceuticals gibt am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 10,80 INR. Dies würde einem Zuwachs von 33,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Emcure Pharmaceuticals 8,12 INR je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 19,63 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,55 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 49,24 INR, gegenüber 36,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 90,26 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 78,19 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

