Ausblick: EMED Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

EMED Mining lädt am 13.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,080 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,010 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 99,6 Millionen EUR für EMED Mining, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 76,2 Millionen GBP erzielt wurde.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,620 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,190 GBP einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 460,0 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 290,1 Millionen GBP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at