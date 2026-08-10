EMED Mining Aktie
WKN DE: A142QE / ISIN: CY0106002112
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: EMED Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
EMED Mining äußert sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,362 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte EMED Mining ein EPS von 0,180 GBP je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 160,3 Millionen EUR, was einem Umsatz von 103,5 Millionen GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 EUR, gegenüber 0,520 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 584,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 409,1 Millionen GBP generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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