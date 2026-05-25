EMED Mining Aktie

EMED Mining für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A142QE / ISIN: CY0106002112

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25.05.2026 07:01:06

Ausblick: EMED Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EMED Mining wird am 26.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,100 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte EMED Mining 0,180 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 99,7 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 108,1 Millionen GBP erzielt wurde.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,03 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,520 GBP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 544,0 Millionen EUR, gegenüber 409,1 Millionen GBP im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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