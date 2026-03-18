EMED Mining Aktie
WKN DE: A142QE / ISIN: CY0106002112
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: EMED Mining verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
EMED Mining veröffentlicht am 19.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,160 EUR gegenüber 0,070 GBP im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 126,1 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 68,5 Millionen GBP im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,668 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,190 GBP einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 484,5 Millionen EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 290,1 Millionen GBP erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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