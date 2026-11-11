EMED Mining Aktie
WKN DE: A142QE / ISIN: CY0106002112
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: EMED Mining veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
EMED Mining gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,373 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 GBP erwirtschaftet worden.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 176,5 Millionen EUR, was einem Umsatz von 86,8 Millionen GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,25 EUR, gegenüber 0,520 GBP je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 600,5 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 409,1 Millionen GBP generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EMED Mining Public Limited
|
11.11.26
|Ausblick: EMED Mining veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: EMED Mining stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: EMED Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: EMED Mining legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
25.05.26
|Ausblick: EMED Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu EMED Mining Public Limited
Aktien in diesem Artikel
|EMED Mining Public Limited
|10,20
|-1,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung mit Rekordhoch fortsetzen -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.