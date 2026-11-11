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WKN DE: A142QE / ISIN: CY0106002112

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: EMED Mining veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

EMED Mining gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,373 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 GBP erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 176,5 Millionen EUR, was einem Umsatz von 86,8 Millionen GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,25 EUR, gegenüber 0,520 GBP je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 600,5 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 409,1 Millionen GBP generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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