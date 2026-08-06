Ausblick: Emera gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Emera stellt am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,705 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,450 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,67 Prozent auf 1,91 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,00 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,74 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,38 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,91 Milliarden CAD, gegenüber 8,31 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at