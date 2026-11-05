Emera Aktie
WKN: 918088 / ISIN: CA2908761018
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Emera legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Emera lädt am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,883 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Emera noch ein Gewinn pro Aktie von 0,760 CAD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,39 Prozent auf 2,00 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Emera noch 2,09 Milliarden CAD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,68 CAD, gegenüber 3,38 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 8,44 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 8,31 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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