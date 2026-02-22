Ausblick: Emera stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Emera präsentiert in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,572 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 7,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,530 CAD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Emera nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 1,56 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 11,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,77 Milliarden CAD umgesetzt worden.

13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,52 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,71 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 8,43 Milliarden CAD, gegenüber 6,99 Milliarden CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at