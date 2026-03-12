Ausblick: Emerald gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Emerald äußert sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen, dass Emerald für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,045 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 22,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 131,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 106,8 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,070 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 461,5 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 398,8 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

