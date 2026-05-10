Ausblick: Emerald verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Emerald stellt am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,110 USD. Dies würde einem Zuwachs von 37,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Emerald 0,080 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Emerald im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 149,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,95 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,195 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,150 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 493,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 463,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at