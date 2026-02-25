Emergent BioSolutions Aktie
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Emergent BioSolutions vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Emergent BioSolutions wird am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Emergent BioSolutions im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 217,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,71 Prozent gesteigert.
Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 2,05 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,600 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 809,4 Millionen USD, gegenüber 1,04 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
