Emerson Electric Aktie

WKN: 850981 / ISIN: US2910111044

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Emerson Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Emerson Electric lädt am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,41 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,24 Prozent erhöht. Damals waren 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

18 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,35 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 26 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,49 USD, gegenüber 4,04 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt 18,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 18,01 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Emerson Electric Co.

Analysen zu Emerson Electric Co.

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

