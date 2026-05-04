Ausblick: Emerson Electric vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Emerson Electric wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,53 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 77,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,860 USD je Aktie erzielt worden waren.

Emerson Electric soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,59 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,50 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,04 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,91 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 18,01 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at