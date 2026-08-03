Ausblick: Emerson Electric veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Emerson Electric lädt am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,68 USD. Dies würde einem Zuwachs von 61,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Emerson Electric 1,04 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,80 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,55 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,51 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,04 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,82 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 18,01 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at