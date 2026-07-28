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Employers Holdings Aktie

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WKN DE: A0MKCX / ISIN: US2922181043

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Employers legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Employers lädt am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,568 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 203,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 17,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Employers einen Umsatz von 246,3 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,24 USD aus. Im Vorjahr waren 0,460 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 803,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 858,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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