Employers Holdings Aktie
WKN DE: A0MKCX / ISIN: US2922181043
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Employers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Employers präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,593 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 191,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 19,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,460 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 805,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 858,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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