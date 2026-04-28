Ausblick: Employers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Employers wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,511 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 202,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 213,0 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD, gegenüber 0,460 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 847,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 858,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at