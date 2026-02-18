Employers Holdings Aktie
WKN DE: A0MKCX / ISIN: US2922181043
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Employers stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Employers wird am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,528 USD. Das entspräche einer Verringerung von 53,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,14 USD erwirtschaftet wurden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 216,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 216,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,826 USD, gegenüber 4,71 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 904,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 880,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!