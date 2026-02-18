Ausblick: Employers stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Employers wird am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,528 USD. Das entspräche einer Verringerung von 53,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,14 USD erwirtschaftet wurden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 216,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 216,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,826 USD, gegenüber 4,71 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 904,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 880,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at