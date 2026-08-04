Enact Holdings Aktie
WKN DE: A3CPGT / ISIN: US29249E1091
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Enact gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Enact wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
6 Analysten schätzen, dass Enact für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 304,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 315,8 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,73 USD im Vergleich zu 4,52 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden USD, gegenüber 1,24 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enact Holdings Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Enact gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Enact veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
23.06.26
|Warsh has a chance to enact lasting reform at the Fed (Financial Times)
|
04.05.26
|Ausblick: Enact stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Enact präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)