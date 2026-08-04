Enact Holdings Aktie

Enact Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CPGT / ISIN: US29249E1091

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Enact gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Enact wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten schätzen, dass Enact für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 304,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 315,8 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,73 USD im Vergleich zu 4,52 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden USD, gegenüber 1,24 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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