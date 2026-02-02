Enact Holdings Aktie

Enact Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CPGT / ISIN: US29249E1091

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Enact legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Enact veröffentlicht am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,08 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Enact 1,05 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 5,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 317,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 301,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,43 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,37 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,25 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Enact Holdings Inc Registered Shs 39,77 -0,92% Enact Holdings Inc Registered Shs

