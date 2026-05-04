Enact Holdings Aktie

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WKN DE: A3CPGT / ISIN: US29249E1091

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Enact stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Enact lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

6 Analysten schätzen, dass Enact für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,65 Prozent auf 314,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 306,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,83 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,52 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,27 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,24 Milliarden USD waren.

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