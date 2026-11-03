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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Enact veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Enact äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,19 USD aus. Im letzten Jahr hatte Enact einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 317,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Enact einen Umsatz von 311,5 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,82 USD, gegenüber 4,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,27 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,24 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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