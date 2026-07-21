Ausblick: Enagas präsentiert Quartalsergebnisse

Enagas wird am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Enagas im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,228 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,430 EUR je Aktie gewesen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 244,0 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 249,6 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,912 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,29 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 831,7 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 960,4 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at