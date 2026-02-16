Enagas Aktie

Enagas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Enagas stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Enagas wird am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen, dass Enagas für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,239 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,650 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 241,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 256,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,150 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 907,8 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 905,6 Millionen EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Enagas S.A. 15,08 0,60% Enagas S.A.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

