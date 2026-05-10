Enanta Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A1T7BJ / ISIN: US29251M1062

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Enanta Pharmaceuticals präsentiert Quartalsergebnisse

Enanta Pharmaceuticals wird am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,487 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Enanta Pharmaceuticals noch -1,060 USD je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Enanta Pharmaceuticals nach den Prognosen von 5 Analysten 17,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,339 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,840 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 67,8 Millionen USD, gegenüber 65,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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